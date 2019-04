Napoli, la notte più attesa: Ancelotti nasconde le carte ad Emery

E’ arrivata la gara più attesa dai tifosi del Napoli. Col campionato che ormai ha poco da aggiungere alla stagione azzurra, tutto ruota intorno al doppio confronto con l’Arsenal. Un quarto che è a tutti gli effetti una finale anticipata, visto che si sfidano le due favorite alla vittoria finale insieme al Chelsea di Sarri. Questa sera all’Emirates i primi 90’ del confronto, quelli che Ancelotti - come per i turni scorsi - ha definito non decisivi, ma che chiaramente indirizzeranno la qualificazione e faranno capire al Napoli quanto sarà duro il ritorno. Agli azzurri servirà una rete in trasferta, quella solo sfiorata nel match decisivo di Champions a Liverpool, all’Emirates che ha visto perdere i gunners in Premier solo una volta (ad agosto contro il City) per restare in ogni caso in piedi nel confronto e portarlo più in equilibrio possibile a Napoli, lontano da Londra dove l’Arsenal finisce per perdersi (nono in Premier per rendimento esterno, ko fuori anche nei due turni precedenti con Bate e Rennes).

“Dobbiamo difendere bene, ma non fare una gara difensiva. Il punto debole dell’Arsenal non è di certo l’attacco”. Le parole a più riprese di Ancelotti che ha chiesto alla squadra principalmente coraggio, un modo per non farsi schiacciare e non farsi imporre il ritmo dall’Arsenal come avviene puntualmente. Ed il tecnico del Napoli non ha voluto dare vantaggi all’avversario, proprio come Emery che non ha sciolto le riserve su infortunati e schieramento offensivo (se con due punte ed un trequartista o il contrario). Ancelotti dovrebbe schierare Mertens con Milik ma ha mischiato le carte ipotizzando tutte le coppie a sua disposizione, pure l’impiego contemporaneo dei tre giocatori e persino le sorprese Ounas e Younes col sorriso. La posta in palio è alta, altissima, un’autostrada verso la finale di Baku, e nessuno ha concesso vantaggi alla vigilia.