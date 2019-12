Napoli, la parabola discendente di Allan: 4 sedute complete in 67 giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mister Rino Gattuso ha chiesto al Napoli un centrocampista, anche a causa della scarsa affidabilità mostrata in questa stagione da Allan. Come evidenzia Tuttosport, infatti, il brasiliano in 67 giorni è riuscito a fare solo 4 allenamenti completi col gruppo. Una parabola discendente che spinge ancora di più gli azzurri a cercare un rinforzo importante in mediana già a gennaio.