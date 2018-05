Napoli, la partenza di Sarri può condizionare anche il futuro di Koulibaly

© foto di Federico De Luca

La vetrina di Russia 2018 sarà una ulteriore vetrina per Kalidou Koulibaly, protagonista - Firenze a parte - di una stagione eccellente. De Laurentiis due estati fa ha rifiutato 60 milioni dal Chelsea (anche perché la Juve ha pagato la clausola di Higuain) e ha rinnovato il contratto al senegalese fino al 2021. Dunque, il Napoli è forte dell’accordo in essere ma Koulibaly guadagna poco più di due milioni (circa 2,4 bonus compresi) e sa che altrove potrebbe prenderne, almeno, il doppio. Ecco perché, specie se dovesse andar via Sarri, spingerà per andare altrove, magari per seguire il suo attuale allenatore proprio a Londra. Certo, De Laurentiis potrebbe rilanciare con un ulteriore aumento di stipendio ma dovrà essere innanzitutto il progetto tecnico a convincere Koulibaly e il suo agente Satin. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.