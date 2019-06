Napoli, la pista Allan-PSG non è tramontata: Veretout il sostituto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Allan ed il PSG, la storia non è affatto chiusa. Questa l'idea del Corriere del Mezzogiorno, che torna a parlare del futuro del brasiliano e del possibile ritorno di fiamma con il club parigini dopo la trattativa sfumata nel gennaio scorso: "Lo scenario Allan-Psg non è mai tramontato del tutto e Veretout potrebbe essere il sostituto pronto" del brasiliano scrive il quotidiano oggi in edicola.