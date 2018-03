Napoli, la Polonia dà una mano a Sarri: minutaggio per Milik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sosta per le nazionali potrebbe non essere così negativa per Mauri Per alcuni potrebbe essere anche una risorsa da sfruttare. E' il caso di Arek Milik, convocato dalla Polonia e ieri in campo negli ultimi 20' nella sconfitta contro la Nigeria. Un'occasione per il bomber polacco per mettere minuti nelle gambe, in un solo colpo quasi più di quelli totalizzati con il Napoli nelle ultime tre gare (15', 3' ed 8') con l'esigenza di Sarri di recuperarlo che si scontra con quella del risultato in una fase del campionato dove lasciare punti per strada significa compromettere la corsa Scudetto. E con ogni probabilità potrebbe avere ancora più minuti martedì contro Corea, a Katowice dove ha mosso i primi passi nel settore giovanile. Indicazioni positive per Sarri che attende la crescita di condizione di un giocatore recuperato da almeno un mese e definito più volte chiave nelle rotazioni offensive e come variante per passare all'occorrenza al 4-2-3-1, soprattutto in casa contro avversari barricati nella propria trequarti. Una carta importante per le ultime nove gare di campionato.