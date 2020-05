Napoli, la Premier League punta Lozano ma il messicano potrebbe anche restare

La Premier League è pronta a muoversi per Hirving Lozano con l'Everton del suo ex allenatore Ancelotti che sarebbe intenzionato a mettersi a un tavolo per provare a inserirlo in un eventuale scambio per Kean che però piace anche alla Roma. Sul messicano c'è anche il lanciatissimo Newcastle, che dopo il cambio di proprietà ha a disposizione un grande budget per il rilancio. Ma l'attaccante potrebbe anche restare in azzurro nel caso in cui nessuno dovesse avvicinarsi ai 50 milioni richiesti da De Laurentiis per lasciarlo partire. E' una cifra enorme considerando anche la crisi per il Coronavirus e dunque non è da scartare l'idea che il giocatore resti alla corte di Gattuso per tentare il rilancio, magari da seconda punta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.