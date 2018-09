Napoli, la prima volta al contrario di Callejon: mai in panchina con Sarri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da perno assoluto del progetto di Maurizio Sarri a "non indispensabile" per Carlo Ancelotti. Tuttosport racconta la parabola di José Maria Callejon, escluso per scelta tecnica contro la Sampdoria, prima volta da quando gioca in casa Napoli. Era un punto fermo anche con Benitez ma il nuovo tecnico azzurro ha necessità di ruotare i titolari e per questo, per la prima volta, è finito in panchina.