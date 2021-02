Napoli, la reazione nel momento più difficile: vittoria di cuore senza sette elementi

Il Napoli si rialza nel momento più difficile. Con una prova di grande cuore, compattezza e spirito di sacrificio, la squadra di Gattuso batte la Juventus nella sfida più sentita e che quasi sempre per gli azzurri rappresenta una svolta - in un senso o in un altro -, come accaduto tra l'altro recentemente in Supercoppa. La firma peraltro è quella di Lorenzo Insigne, prendendosi una piccola rivincita dal dischetto, trovando l'agognato 100esimo gol in azzurro ma probabilmente un nuovo inizio dopo il periodaccio iniziato proprio con il rigore sbagliato contro i bianconeri ed un evidente contraccolpo psicologico.

L'abbraccio finale a Rino Gattuso al fischio finale fotografa al meglio la compattezza tra squadra ed allenatore, ma anche la voglia di andare oltre le tante difficoltà di quest'ultimo mese. A partire dalla stanchezza per le pochissime rotazioni, evidente soprattutto nell'ultima mezz'ora, considerando i soli quattro difensori rimasti per quattro posti ed in generale ben sei assenti (Koulibaly, Manolas, Hysaj, Ghoulam, Demme, Mertens). Diventati poi in realtà sette con lo stop muscolare per Ospina nel riscaldamento (sostituito da Meret, decisivo con almeno tre interventi), poi nel finale perdendo anche Lozano (rimasto in campo per mancanza di cambi). Situazione che resta complessa in vista della sfida al Granada di giovedì, ma intanto il Napoli resta aggrappato al treno Champions ed in attesa degli infortunati può ritrovare fiducia ed entusiasmo.