Napoli, la reazione prevedibile e l'addio più inaspettato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli ha cancellato le critiche per l'ultimo periodo - in realtà dovute più che altro alla sola gara di Coppa col Milan - dominando la Sampdoria dal primo all'ultimo minuto. La squadra di Ancelotti ha risposto con una prestazione d'altissimo livello, schiacciando la squadra probabilmente più in forma in questa fase, dando un altro strappo alle inseguitrici e accorciando sulla Juventus, a sorpresa fermata in casa dal Parma. Milik s'è confermato implacabile in casa - col settimo gol nelle ultime cinque gare casalinghe -, Insigne ha interrotto il lungo digiuno correndo ad abbracciare Ancelotti che non l'ha mai messo in discussione e Verdi nel finale ha trovato il tris su un rigore che gli darà sicuramente fiducia. Notizie rassicuranti anche dalla difesa che non ha concesso particolari occasioni all'ex Quagliarella che s'è fermato quindi a 11 gare consecutive in gol.

Se in molti non avevano dubbi sulla reazione della squadra, ad essere inaspettato è stato l'addio di Marek Hamsik, tra i migliori in campo contro i blucerchiati al rientro dopo l'infortunio. Il capitano ha tenuto nascosto la notizia fino al post-partita, come nel suo stile, concedendosi soltanto un'uscita dal campo più lenta per ricevere la standing ovation degli appena 20mila tifosi presenti a Fuorigrotta. Ma l'affare col Dalian Yifang è concluso e manca solo la firma su un contratto triennale da quasi 10mln di euro a stagione mentre al Napoli - che ha accettato la sua scelta di provare una nuova esperienza, già stoppata in estate - quasi 25mln di euro considerando i bonus. Non a caso il club ha resistito all'offerta indecente per Allan e Ancelotti ha provato già Fabian - con ottimi risultati - da centrale. Resta l'amarezza della piazza per la perdita tecnica, ma soprattutto del mancato saluto al giocatore più importante dell'era ADL e che detiene tutti i record del club con una storia che iniziò con il primo gol in serie A alla Sampdoria, è proseguita con il gol del record ai blucerchiati ed è finita proprio con l'ultima grande prova contro la stessa squadra.