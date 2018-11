Napoli, la resa dei conti: Ancelotti stasera vuole completare l'impresa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vietato accontentarsi di quanto fatto fino a questo momento. Carlo Ancelotti ha cancellato ogni possibile retro-pensiero della squadra con un messaggio chiarissimo in conferenza stampa: "Finora siamo stati la sorpresa, lo saremmo ancora di più se riuscissimo a passare, se non ci riuscissimo saremmo dei coglioni. A questo punto mi sbilancio: se non passiamo siamo dei coglioni". Il Napoli non ha altro risultato che la vittoria questa sera contro la Stella Rossa per poi attendere buone notizie da Parigi dove la mancata vittoria del PSG potrebbe a quel punto dare gli ottavi di finale agli azzurri con un turno d'anticipo. Un successo dei parigini porterebbe invece la qualificazione ad Anfield, una situazione che vuole evitare in primis il Liverpool visto anche lo svantaggio nello scontro diretto per il ko del San Paolo.

Il Napoli dovrà prima di tutto vincere, senza farsi condizionare dalle notizie che arriveranno dall'altro campo. Di fronte ci sarà la squadra serba, pienamente in corsa dopo aver battuto il Liverpool, che a sua volta vorrà portare la qualificazione in piedi all'ultima giornata di nuovo tra le mura amiche. In questo senso, ricordando la sfida dell'andata e l'atteggiamento dei serbi, Carlo Ancelotti ha utilizzato la sfida al Chievo per spiegare gli errori da evitare: "Avremo più spazio nella nostra metà campo, meno nell'altra rispetto alle altre sfide di Champions. Sarà importante il tempo del gioco, lo smarcamento e l'efficacia. Col Chievo tutto questo è mancato nella prima parte e dobbiamo ricollegarci per far bene in attacco con pochi spazi. La Stella Rossa è stata finora sicuramente sottovalutata perchè ha perso in trasferta, ma ha battuto con merito il Liverpool ed è lì". Stasera il tecnico del Napoli riproporrà la formazione delle notti di Champions col ritorno tra i titolari di Ospina, Mario Rui, Hamsik, Allan e Fabian ma resistono due ballottaggi: Mertens-Milik col belga però nettamente favorito mentre in difesa non è al top Maksimovic e ci sono le ipotesi Hysaj o Malcuit, in base anche all'atteggiamento tattico che Ancelotti vorrà proporre.