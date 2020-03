Napoli, la risposta all'emergenza. Controlli medici e borracce personalizzate

Ripresa degli allenamenti fissata ad oggi per il Napoli di Gennaro Gattuso, che ha assistito alla sconfitte di tutte le diretti concorrenti nei recuperi e ora programma il ritorno in campo, che in teoria dovrebbe avvenire a Verona il prossimo venerdì. Ma quali sono le precauzioni prese da club e squadra per combattere l'emergenza sanitaria? Il Mattino di oggi parla di sospensione degli incontri organizzati con gli sponsor, cancellate le conferenze stampa e vademecum, introdotto dai medici, per Insigne e compagni. Spicca l'introduzione di boccacce personalizzate con il proprio numero, il divieto allo scambio di asciugamani e l'invito a evitare contatti con i tifosi per autografi o altro. E oggi a tutti i calciatori verrà misurata la febbre nel momento stesso in cui varcheranno la soglia del centro tecnico.