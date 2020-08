Napoli, la rivoluzione è partita: si sbloccano le maxi-cessioni per finanziare il mercato

Era attesa una settimana importante di mercato ed in questo senso la giornata di ieri può essere decisiva per sbloccare il mercato in uscita e di conseguenza più avanti quello in entrata. Non a caso Gattuso ha fatto ritorno a Capri per un nuovo vertice di mercato con ADL e Giuntoli. A 5 giorni dal ritiro di Castel di Sangro, il Napoli - che ieri ha annunciato i rinnovi di Di Lorenzo, Mario Rui ed Elmas fino al 2025 - sta lavorando per evitare il ritiro a giocatori con la valigia pronta già da un po', a partire da Allan che s'è avvicinato all'Everton di Carlo Ancelotti che rilancerà intorno ad una base fissa di 30mln di euro più bonus avvicinando i 40 del Napoli. Così come per Kalidou Koulibaly, da una richiesta di 80mln di euro verso i 70mln più 5 di bonus che il City offrirà nelle prossime ore, dopo aver trovato l'accordo sul mega-ingaggio. In uscita s'è sbloccata anche la situazione di Faouzi Ghoulam: il suo agente Mendes sta sfruttando i suoi rapporti col Wolverhampton per trovargli una sistemazione ed in questo caso più che l'introito per il cartellino - dopo anni più in infermeria che in campo - il Napoli potrà liberare l'ingaggio da 6mln lordi per colmare altri ruoli.

Tempi un po' più lunghi probabilmente per Arek Milik, ma anche qui la strada tracciata è quella con la Roma dopo che l'affare con la Juventus non s'è sbloccato. Nell'operazione potrebbe entrare Cengiz Under, che piace molto a Gattuso, oltre ad un conguaglio economico, visto che l'idea del tecnico e della società è di prendere due esterni offensivi (monetizzando anche da Ounas e Younes e liberando Lozano in prestito). Il primo nome è sempre quello di Boga, in scadenza 2022 e che ribadirà al Sassuolo di voler andar via, come fatto intendere dal fratello-agente ieri alla radio ufficiale del club azzurro: "Siamo a conoscenza dell'apprezzamento da parte di Gattuso e del ds Cristiano Giuntoli: Jeremie ne è felice, è sempre bello ricevere attestati di stima, specialmente poi da professionisti famosi come Rino Gattuso o da un grande club come il Napoli. La città? Per ciò che gli hanno raccontato, gli sono venute in mente similitudini con Marsiglia, città nella quale è nato e dalla quale proveniamo. Ci sono diversi punti in comune tra le due città. Ci sono tutti gli ingredienti - ha proseguito - per divertirsi quando giochi nel Napoli. Il contratto con il Sassuolo scadrà nel 2022, incontrerò nei prossimi giorni il club ed escludo che parleremo di rinnovo".