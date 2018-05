© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Napoli e Atletico Madrid, anche la Roma pensa al talentoso centrocampista del Betis Fabian Ruiz per la prossima stagione. Come riporta il Corriere della Sera, l'agente del classe '96 vanta infatti ottimi rapporti col dirigente giallorosso, un fattore che potrebbe agevolare non poco i capitolini nella spietata corsa a uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo.