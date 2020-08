Napoli, la Roma su Maksimovic: il centrale sarebbe un obiettivo anche con il ritorno di Smalling

Nei discorsi portati avanti dal Napoli con la Roma si è parlato di Jordan Veretout, ma i giallorossi non intendono privarsi del francese, visto che Fonseca lo considera incedibile. I due club stanno continuando a parlare in primo luogo del possibile scambio Under-Milik, ma alla Roma interessa anche Nikola Maksimovic, che potrebbe arrivare anche in caso di conferma di Smalling, la priorità di Fonseca. Per rinforzare la difesa l’obiettivo è inserire il difensore del Napoli al fianco dell’inglese. A riportarlo è il Corriere dello Sport.