Napoli, la rosa lunghissima è l'arma in più: Gattuso ha le idee chiare sul campionato

Martedì a Verona, contro l'Hellas di Juric già in grandissima forma, il Napoli proverà a far partire la rincorsa Champions. Gattuso con la vittoria della Coppa Italia ha salvato la stagione, mettendo in bacheca un trofeo e garantendosi l'Europa League, ma ora non vuole lasciare nulla di intentato e sin dal post-partita dell'Olimpico spinge il gruppo nel provare a rimediare anche ai disastri - in campo e fuori - commessi nella prima parte di stagione.

La missione è difficile, ai limiti dell'impossibile considerando il -9 dell'Atalanta che staserà recupererà anche la gara in meno, ma in ogni caso il Napoli ha come obiettivo finire al meglio la stagione, acquisire ulteriori conoscenze e certezze - soprattutto nella pressione alta - , consolidando un progetto tecnico da far splendere poi nella prossima stagione sin dalla prima giornata. Verona e Spal, prima degli scontri diretti con Atalanta e Roma che precedono gli azzurri in classifica, sono sfide da non sbagliare e per Gattuso l'alleato sarà il turnover: il tecnico considera la rosa importante, in molti ruoli le coppie sono equivalenti e quindi ogni 3 giorni proverà a far valere la maggiore freschezza.

Non a caso già col Verona, infatti, potrebbero esserci diversi cambi per portare la componente fisica a favore degli azzurri, avendo gli uomini di Juric giocato ieri. Potrebbe rivedersi Manolas in difesa al posto di uno tra Maksimovic e Koulibaly che hanno già giocato 180', così come Hysaj per far rifiatare uno dei terzini (oltre ad Ospina tra i pali), a centrocampo difficilmente rinuncerà a Demme non avendo ancora al top Lobotka (da due giorni è tornato in gruppo), ma almeno una delle due mezzali tra Fabian e Zielinski potrebbe lasciare il posto ad Allan o Elmas. In attacco Insigne è intoccabile, ma torna Politano titolare a destra ed al centro Milik insidia Mertens per la maglia da titolare.