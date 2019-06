Il Napoli può salutare Simone Verdi durante l'estate, esattamente un anno dopo il suo approdo a Castel Volturno. Il Mattino scrive che Aurelio De Laurentiis chiede 25 milioni di euro per la cessione, cioè la stessa cifra che servì per ingaggiare l'ex Empoli dal Bologna.

La situazione. Attualmente nessuna Società ha presentato un'offerta per la cessione a titolo definitivo, sulle sue tracce ci sono Atalanta, Torino e Sampdoria. Eusebio Di Francesco vuole infatti Verdi per la formazione che allenerà nella nuova stagione, il presidente doriano Massimo Ferrero lavora per il prestito con diritto di riscatto.

Anche Roberto Inglese in uscita. L'ex ChievoVerona torna a Napoli dopo l'esperienza al Parma, sulle sue tracce c'è l'Atalanta che lo vorrebbe come alternativa a Duvan Zapata. Anche per Inglese, il club azzurro chiede 25 milioni di euro.