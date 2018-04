Napoli, la sbandata che rischia di compromettere la stagione

Fonte: Dal nostro inviato a Reggio Emilia

Un match disputato sottotono, che rischia seriamente di tagliare fuori il Napoli dalla corsa Scudetto e di indirizzare il tricolore verso Torino per il settimo anno di fila. L'1-1 di Raggio Emilia contro il Sassuolo rappresenta una sbandata importante quanto inattesa per la formazione azzurra, ora a meno quattro punti dalla Juventus e uno scontro diretto da giocare a Torino tra tre settimane. Nel frattempo la squadra partenopea si lecca le ferite dopo le difficoltà riscontrate ieri, merito di Iachini che ha preparato bene il suo undici senza lasciarsi sbranare dalla seconda forza del torneo. Una situazione tutt'altro che soddisfacente, per il futuro prossimo dei partenopei che - dal ko contro la Roma di un mese fa - ha collezionato appena cinque punti in quattro gare dopo le precedenti dieci vittorie di fila.

Il Napoli non trascorrerà una serena Pasqua, visto quanto maturato ieri al Mapei Stadium dove tanti calciatori hanno mostrato una scarsa lucidità anche a causa dei recenti impegni con le rispettive Nazionali. E' il caso di Mertens, Insigne, del centrocampo (orfano di Hamsik in avvio, poi entrato nel corso della ripresa) ma anche di Koulibaly che ha ballato fin troppo in difesa. Ma trovare e aggrapparsi agli alibi sarebbe controproducente e Maurizio Sarri ne è consapevole, col tecnico che adesso deve trovare il modo di rimettere il Napoli in carreggiata e di restare dietro la Juve per accorciare in caso di passo falso. In attesa del 22 aprile, quando i giochi Scudetto potrebbero riaprirsi o chiudersi definitivamente del tutto.