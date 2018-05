Napoli, la scelta di Sarri ed il valzer delle clausole

© foto di Federico De Luca

In casa Napoli c’è una dinamica destinata a tenere banco in vista della prossima estate, ed è quella relativa alle clausole rescissorie. Una contingenza che di fatto slega la società partenopea dalla possibilità di contrattare con altri club interessati ai propri gioielli, rimettendo ai diretti interessati ogni sorta di decisione per quanto concerne il proprio futuro. Anche per questo motivo la scelta di Sarri assume una valenza di rilevanza ancora maggiore, poiché sono molti gli interpreti che potrebbero scegliere di legare a doppio filo la propria permanenza a quella del demiurgo del miracolo messo in piedi nell’ultima stagione. Hysaj l’esempio più eloquente, per nulla messo al sicuro da una clausola da 50 milioni che in Premier già diversi club stanno valutando se bonificare a De Laurentiis. Per non parlare di situazioni ancora più vantaggiose dal punto di vista economico, come quelle legate a ben due membri del tridente atomico azzurro: non sarebbe difficile trovare qualche “amatore” dall’estero (è bene ricordarlo) voglioso di godersi le prodezze di Mertens per 28 milioni o gli inserimenti di Callejon per 20. Sino a Ghoulam, fresco di rinnovo sì, ma “scippabile” con 38 milioni di clausola o ancora profili come Zielinski che non saranno a buon mercato con i 65 milioni scritti sul cartellino del prezzo, ma certamente suscettibili di incrementi di valore qualora dovessero trovare un ambiente disposto a far crescere qualità indubitabili. Insomma una variabile che potrebbe modificare in maniera sostanziale la fisionomia dei vice campioni d’Italia. Ovviamente, Sarri permettendo...