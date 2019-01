Napoli, la sfida più difficile: Ancelotti senza quattro insostituibili

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima di campionato dell'anno rischia di essere per il Napoli anche la gara più complicata del girone. Per la forza della Lazio di Inzaghi, sempre temibile in ripartenza a campo aperto e che arriva famelica di punti per riprendersi il quarto posto Champions, ma soprattutto per le assenze da fronteggiare. Carlo Ancelotti sarà privo di quattro giocatori titolari, di quelli insostituibili nelle partite importanti. Gli squalificati Koulibaly, Allan e Insigne, oltre all'infortunato Hamsik. I primi tre non a caso sono i tre giocatori più impiegati in stagione: 2241' complessivi per Koulibaly, 1912' per Allan e 1884' per Insigne. Hamsik è leggermente staccato, undicesimo azzurro con 1305', ma più che altro Ancelotti l'ha preservato per la Champions e gli scontri diretti.

Se non preoccupa più di tanto l'assenza del capitano, visto il rendimento notevole di Fabian anche in versione centrocampista (in alternativa a Zielinski), lo stesso non si può dire negli altri reparti. Al posto di Insigne ci sarà Mertens, capocannoniere del Napoli proprio con Milik con 11 gol e reduce da 56 gol in due anni da punta: una certezza in questo Napoli, ma agendo da seconda punta dovrà fare un lavoro anche tra le linee - tipico del napoletano - per 'muovere' il blocco difensivo di Inzaghi che si presenterà con un 3-5-2 piuttosto abbottonato. Le risposte più complesse in realtà arrivano da chi sostituirà Koulibaly ed Allan, senza dubbio i due giocatori migliori in stagione per rendimento.

In difesa Ancelotti ha recuperato Albiol e ad affiancarlo sarà Maksimovic, quattordicesimo azzurro per impiego con 1136', un'enormità considerando il prestito allo Spartak Mosca per trovare spazio appena un anno fa. Al posto di Allan invece ci sarà - con altre caratteristiche - Diawara. Il classe '97 s'è ben comportato in coppia con Fabian nel match col Sassuolo e dovrà schermare Luis Alberto tra le linee ma anche mostrare passi in avanti sullo sviluppo del gioco. Le rotazioni di Ancelotti permettono di gestire meglio l'emergenza - che l'anno scorso sarebbe stata pesantissima, considerando lo spazio quasi inesistente per le seconde linee - ma il campo dirà se e quanto inciderà sul livello generale.