Napoli, la sosta in soccorso: due settimane per il vero Koulibaly

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sette gol subiti in due partite e Kalidou Koulibaly peggiore in campo tra gli azzurri nelle prime due giornate. A dir poco imprevedibile alla vigilia dell'inizio del campionato, con l'attesa per vedere uno dei pezzi pregiati del mercato, Kostas Manolas, far coppia proprio col senegalese, per la Lega miglior difensore dello scorso campionato. In realtà Koulibaly - proprio per le sue caratteristiche basate su velocità e strapotere fisico - paga l'evidente ritardo di condizione: s'è aggregato al gruppo dopo Ferragosto, a causa della finale di Coppa d'Africa, e due settimane di allenamento non sono bastate neanche ad uno come lui per avvicinarsi ai soliti standard.

Le difficoltà di altri azzurri - Fabian e Allan su tutti, altri giocatori rientrati a ritiro ultimato da un pezzo - ma anche collettive con ancora tanto da registrare, hanno poi complicato ulteriormente la situazione. Il senegalese ha poi concluso 180' di grande difficoltà con la sfortunata autorete che ha vanificato la rimonta del Napoli e regalato i tre punti alla Juventus. "Ora avrà 15 giorni per allenarsi e trovare la forma migliore", le parole di Ancelotti su Koulibaly dopo la sfida di Torino ed in effetti la sosta per le nazionali arriva probabilmente in soccorso. Niente impegni per le nazionali africane e Koulibaly - come anche Ghoulam - potrà presentarsi al meglio per il tour de force che inizierà subito alla ripresa con l'esordio stagionale al San Paolo contro la Sampdoria.