Napoli, la sosta riconsegna Lozano al top: perché Gattuso non può più farne a meno

Aspettando Osimhen, Mertens e Koulibaly, la sosta permetterà a Rino Gattuso di riavere subito al top Hirving Lozano. Il messicano è già sceso in campo in tempi record per la sfida col Torino, dopo il trauma contusivo rimediato con la Lazio, e nell'ultima mezz'ora - nonostante le enormi difficoltà collettive - ha confermato di essere diventato ormai imprescindibile. Anche prima dell'infortunio dei compagni di reparto, Lozano poteva essere considerato per rendimento probabilmente il migliore azzurro in questa stagione, aggiungendo alle sue prestazioni anche 7 gol (miglior marcatore della squadra) e due assist pesanti.

Nelle gare contro le big - come a Milano contro l'Inter - Lozano viene sfruttato da Gattuso per avere una soluzione in profondità anche in assenza di Osimhen. Contro le medio piccole la sua presenza probabilmente diventa ancora più importante: soprattutto a destra, dove sta giocando mostrandosi pure più a suo agio rispetto alle apparizioni a sinistra, Lozano riesce a dare ampiezza, puntando l'avversario per arrivare sul fondo o aprire la difesa avversaria, ma anche presenza in area nel chiudere l'azione. Emblematica la gara con la Sampdoria con gol e assist decisivi, subentrando a Politano che invece col piede invertito in queste gare finisce per accentrarsi e buttarsi nel traffico. Lo stesso accaduto col Torino, creando superiorità numerica sull'esterno in una gara fino a quel momento senza alcun guizzo dei compagni. Sin dal 3 gennaio a Cagliari, Gattuso potrà contare su un Lozano totalmente ristabilito. Un primo passo per il ritorno del Napoli a certi livelli.