Napoli, la svolta entro 48 ore: il manager di Koulibaly incontra ADL a Capri

vedi letture

Siamo al momento del dentro o fuori per Kalidou Koulibaly. De Laurentiis aspetta l'incontro con il manager del difensore, che è anche intermediario col City, in programma a Capri tra domani e martedì, anche perché l'eventuale partenza dovrebbe portare il club a reinvestire il ricavato su almeno tre colpi in entrata e per questo non si può andare troppo oltre con i tempi. Il Napoli attende di capire l'ammontare del rilancio del City, che ha già l'accordo col giocatore per un ingaggio annuale in doppia cifra e non sembra temere i rumors sul PSG, perché a tutti gli effetti la scelta è di cedere Koulibaly, in quella che rappresenta probabilmente l'ultima estate per raggiungere certe cifre, ma di certo non al di sotto dei 70mln più bonus e non negli ultimi giorni di mercato.

Il mercato del Napoli dunque ruota intorno alla mediazione col City di Fali Ramadani, agente di Koulibaly, ma non solo. Con lui De Laurentiis proverà anche a sbloccare il rinnovo di Nikola Maksimovic, che sembrava fatto, prima di alcune incomprensioni - già chiarite - con Gattuso per le scelte nell'ultima gara di Champions a Barcellona ed una distanza economica che il Napoli, soprattutto qualora perdesse già Koulibaly in difesa, potrebbe colmare per raggiungere un accordo. Si parlerà, inoltre, anche di Cengiz Under: il club partenopeo deve trovare l'accordo sull'ingaggio col turco, in modo da farsi trovare pronto al rientro dalle nazionali di Dzeko e Milik, quando si potrà sbloccare la partenza del bosniaco direzione Torino e lo scambio Napoli-Roma che tiene banco da tempo.