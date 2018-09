Napoli, la tentazione di Ancelotti: novità in attacco per sostituire Insigne

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sesta formazione diversa in sei partite giocate. E' quanto con ogni probabilità sceglierà Carlo Ancelotti domenica a Torino contro la squadra di Mazzarri. Il tecnico del Napoli ha già impiegato 20 giocatori tra campionato e Champions, cambiando più che altro per una gestione del gruppo ed ora inizierà a farlo per dosare le energie e distribuire meglio il minutaggio considerando gli impegni ogni tre giorni ed il tour de force della doppia competizione.

Tra quelli che hanno giocato di più c'è Lorenzo Insigne e proprio il napoletano - vicino al gol-vittoria anche a Belgrado con una terrificante conclusione sul palo - potrebbe accomodarsi inizialmente in panchina a Torino. L'attaccante della nazionale nelle ultime gare s'è trovato abbastanza bene più stretto dentro al campo da seconda punta nel 4-4-2, dietro Milik, e potrebbe lasciare il posto a Mertens. Ancelotti infatti è tentato dalla coppia col belga, falso nove negli ultimi anni di Sarri, insieme a Arek Milik, centravanti puro e nove designato all'arrivo del tecnico e nell'iniziale 4-3-3, accantonato nelle ultime gare per avere maggiore equilibrio dal punto di vista difensivo. Non sarà in ogni caso l'unico cambio: a centrocampo rientra con ogni probabilità Hamsik per Fabian, ma non si esclude l'impiego di Verdi (per uno tra Callejon o Zielinski). In difesa Maksimovic potrebbe far rifiatare uno dei centrali e Malcuit è pronto ad esordire a destra - se non domenica nell'infrasettimanale col Parma - per sostituire Hysaj e rappresentare il 21esimo giocatore impiegato da Ancelotti.