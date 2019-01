Napoli, la tentazione per giugno è il colombiano James Rodriguez

© foto di Imago/Image Sport

Tentazione James Rodriguez per il Napoli. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che spiega come il numero 10 colombiano sia uno dei calciatori preferiti dell'attuale tecnico dei partenopei, Carlo Ancelotti.

Il Bayern Monaco non ha ancora sciolto le riserve sul riscatto del classe '91: se vorrà acquistarlo a titolo definitivo dal Real Madrid, entro il 15 giugno dovrà sborsare 42 milioni di euro. Ma - si legge - solo per cederlo subito dopo per una cifra vicina ai 60 milioni di euro visto che James Rodriguez non sembra più rientrare nei piani del club bavarese.