Napoli, la trattativa per James potrebbe sbloccarsi a Ferragosto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di James Rodriguez. Il giocatore colombiano infatti non rientra nei piani di Zidane nonostante l'infortunio di Asensio e il Napoli continua il pressing per portarlo alla corte di Carlo Ancelotti. Secondo le ultime indiscrezioni de Il Mattino la trattativa potrebbe sbloccarsi nella settimana di Ferragosto, salvo improvvise accelerate e il Napoli punta a prendere il colombiano sempre in prestito dopo che l'interesse dell'Atletico Madrid non si è concretizzato e il Real Madrid potrebbe temere di non riuscire e cedere il giocatore.