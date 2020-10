Napoli, lady Zielinski: "Piotr sta meglio e piano piano comincia ad allenarsi in casa"

vedi letture

Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, parla così delle condizioni del marito, primo positivo del Napoli ok al Covid-19: "Ringraziamo tutti per il sostegno, Piotr comincia a sentirsi meglio, ha già recuperato le forze. Piano piano comincia ad allenarsi a casa. I miei risultati sono ancora negativi e spero rimangano tali. Fate attenzione perché questa non è un'influenza normale ed incrociate le dita per Piotr per una pronta guarigione", ha scritto in una storia Instagram. Smentita, di conseguenza, la tesi circa l'assenza di sintomi per il polacco.