La stampa austriaca oggi parla di Napoli, avversario del Salisbusrgo in Europa League dopo qualche contatto per il mercato. In estate Stefan Lainer è stato vicino al club azzurro e nella prossima sessione potrebbe tornare di moda. Come riporta il Salzburger Nachrichten, Carlo Ancelotti sta seguendo le prestazioni del terzino, lo farà anche quando andrà in nazionale perché quest'anno l'affare si potrebbe fare. Qualche mese fa fu il Salisburgo a mettersi di traverso, ma visto che nel contratto di Lainer c'è una clausola che permetterebbe di liberarsi.