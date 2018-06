Napoli, Lainer in vantaggio su Hakimi per la fascia destra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli sfoglia l'elenco dei terzini per la sostituzione di Maggio sulla corsia destra. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che verrà fatto un tentativo per Hakimi del Real Madrid ma in vantaggio sembra essere Lainer del Salisburgo, valutato 10 milioni di euro. Resta in corsa anche Vrsaljko, che lascerebbe volentieri l'Atletico Madrid, mentre Darmian ha già detto sì alla Juve e non accetterebbe altre proposte.