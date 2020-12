Napoli-Lazio 2-0, le pagelle: Immobile è il Re dell'Olimpico. Gattuso, che incubo....

Risultato finale: Lazio-Napoli 2-0

Le pagelle della Lazio (a cura di Pierpaolo Matrone)

Reina 6 - Prima da ex contro il Napoli, una sfida speciale per lui. Ma non si lascia condizionare dall'emozione: sempre sicuro e attento.

Luiz Felipe 6,5 - Sempre preciso nelle chiusure, riesce a soffrire poco anche per la frazione di gioco in cui sul suo lato c'è un Lozano in forma. Inzaghi lo considera un titolare e stasera s'è visto perché. Dall'85' Patric s.v.

Hoedt 6 - Gli viene detto di giocare da titolare pochi minuti prima del match, causa problema fisico di Acerbi. Nei primi minuti si vede, perché è freddo e macchinoso. Poi cresce col passare dei minuti e porta a casa la prestazione.

Radu 6 - A volte non è del tutto pulito nei suoi interventi, ma si rivela sempre concreto e pragmatico. Bella la chiusura su Petagna nella ripresa.

Lazzari 6,5 - Corre per tutta la partita, andando a combattere su ogni pallone e guadagnando tanti falli importanti.

Milinkovic-Savic 6,5 - Riceve spesso alle spalle di Bakayoko, creando più di un pericolo con i suoi tanti, tantissimi palloni toccati. Meno appariscente del solito, ma ugualmente utile. Dall'85' Akpa Akpro s.v.

Escalante 6,5 - Di base si abbassa e s'avvicina ai centrali per essere il primo a dar luce. Pulisce tanti palloni, gioca facile, sempre a due tocchi. Giocatore funzionale a questa Lazio. Dall'80' Cataldi s.v.

Luis Alberto 7 - Una perla assoluta il suo gol a giro, di prima intenzione, con un destro imprendibile da fuori area. Prima e dopo, a dire il vero, il suo talento s'accende poco. Ma ogni volta che tocca palla sprizza classe da ogni pezzo di destro.

Marusic 7 - "Devo migliorare col sinistro", dice all'intervallo. Ma a guardare il cross morbido per il gol di Immobile siamo già a buon punto. Generoso nelle coperture, segue Politano anche quando quest'ultimo s'accentra. E' già migliorato, verrebbe da dire. Inesauribile.

Caicedo 6,5 - Il suo bolide da fuori alla mezzora dà l'illusione del gol e forse l'avrebbe meritato. Causa l'ammonizione di Koulibaly e risulta fondamentale nella pressione alta, rimpiazzando perfettamente l'infortunato Correa. Dal 67' Muriqi 6 - Entra bene, prende la decisione giusta ad ogni tocco.

Immobile 7,5 - Terzo gol di testa, e che colpo di testa: volo in cielo e torsione perfetta in mezzo a due colossi come Koulibaly e Maksimovic, praticamente emulando quanto fatto da Ronaldo a Parma. Sette gol e due assist nelle ultime sette di Serie A. Capisce sempre in anticipo dove casca il pallone e ci si fionda prima degli altri, una qualità che hanno in pochi: così riesce sempre a smarcarsi. Dopo il gol, mette a referto anche l'assist. Re Ciro manda un messaggio anche a Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic per la classifica cannonieri: ci sono anch'io. Dall'80' Andreas Pereira s.v.

Simone Inzaghi 7,5 - Grazie al lavoro dei quinti di centrocampo mette in difficoltà il Napoli, che non sa come marcarli. Sui calci piazzati, poi, pare aver lavorato piuttosto bene, tant'è che più di una volta sorprendere la retroguardia avversaria. La pressione in avanti funziona, vedere per credere il gol di Luis Alberto. Il suo calcio in verticale la Lazio ce l'ha nel DNA, stasera quasi alla massima espressione.

Le pagelle del Napoli (a cura di Raimondo De Magistris)

Ospina 5.5 - Il meno colpevole in una serata in cui ha funzionato poco o nulla. Sui gol subiti gli errori sono della difesa, non suoi.

Di Lorenzo 5 - Una delle peggiori gare stagionali se sommiamo la fase difensiva e quella offensiva. Sul gol che sblocca il match, lascia Marusic libero di agire. Sarà una costante per tutta la gara.

Maksimovic 5 - Colpevole sul gol di Ciro Immobile: su un cross di Marusic preciso ma lento si muove in ritardo e si lascia sovrastare dal bomber biancoceleste.

Koulibaly 5 - Al 25esimo si tocca il quadricipite, un problemino fisico che sembra far da preludio alla sostituzione. Resta invece in campo, ma la sua prestazione non sarà più la stessa: è sempre in ritardo, rimedia il giallo e rischia anche la doppia ammonizione. A sorpresa torna in campo anche per il secondo tempo ma dopo dieci minuti è costretto ad alzare bandiera bianca. Al 55esimo Manolas 6 - Amministra senza grosse difficoltà la fase difensiva, ma la Lazio i suoi gol li ha già fatti.

Mario Rui 4.5 - E' in difficoltà su Lazzari, stringe spesso su Milinkovic e si perde l'ex SPAL che dalle parti del portoghese ha sempre grandi margini di manovra. Sul secondo gol sbaglia un passaggio in uscita molto semplice e condanna il Napoli. Dal 64esimo Ghoulam 5.5 - Entra a gara compromessa e non fa nulla per cambiarla.

Fabian Ruiz 5 - Lento, macchinoso. Non riesce mai a prendere in mano la squadra. Al 18esimo avrebbe l'occasione per riequilibrare il match ma dall'altezza del dischetto del rigore calcia in modo troppo superficiale.

Bakayoko 5.5 - Più che il migliore, quello che commette meno errori. Con i suoi recuperi dovrebbe esaltare le ripartenze e le giocate dei compagni: ma stasera il Napoli ha sbagliato tantissimo. Dal 64esimo Lobotka 5.5 - Si fa notare solo per un cartellino giallo.

Politano 5 - Il più anonimo del tridente offensivo, non c'è quasi mai quando il Napoli riparte e quando entra in possesso del pallone fa solo il solletico alla difesa avversaria. Dal 55esimo Elmas 6 - Prova a darsi da fare ma la partita è già compromessa e la Lazio è già in pieno controllo del match.

Zielinski 5 - Qualche spunto, un paio di giocate interessanti. Ma troppo poco, anche perché nessuno lo segue.

Lozano 5.5 - L'unico attaccante del Napoli in campo che quantomeno ci prova, che tenta la giocata. Anche per lui però non è serata e a poco più di 15 minuti dalla fine è costretto a uscire per infortunio. Dal 74esimo Malcuit s.v.

Petagna 5.5 - Nel primo tempo da un suo spunto nasce la migliore occasione del Napoli. Nella ripresa è più nel vivo del gioco ma non incide.

Gennaro Gattuso 5 - Le scelte sono contate, e da questo punto di vista non ha grosse colpe. Ma preoccupante è stato l'atteggiamento del suo Napoli: mai visto così passivo in questo campionato.