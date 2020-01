Napoli-Lazio, i voti ai tecnici: Gattuso da applausi. Inzaghi sfortunato.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Vittoria del Napoli per 1-0 al San Paolo contro la Lazio nella prima gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. A decidere una partita davvero rocambolesca è stato un gol di Insigne dopo due minuti. Poi due espulsioni, tre pali e tanto nervosismo, fino al triplice fischio di Massa che ha regalato la qualificazione alle semifinali ai partenopei. Di seguito i voti ai due allenatori:

GENNARO GATTUSO 7 - La partita del suo Napoli cambia dopo soli due minuti a causa dell'espulsione di Hysaj ma con l'inserimento di Luperto al posto di Lobotka il tecnico azzurro ha riportato subito l'equilibrio. Con gli altri due cambi ha dato freschezza alla squadra e se in quattro giorni Insigne e compagni sono passati dai fischi con la Fiorentina agli applausi i meriti sono soprattutto suoi.

SIMONE INZAGHI 6 - Dopo tredici vittorie consecutive tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana la marcia della Lazio si è arrestata ma il tecnico biancoceleste ha poche colpe, visto che i suoi hanno avuto tante occasioni: un rigore fallito e due pali, in una serata storta per i capitolini. Questa volta la fortuna non è stata dalla sua parte e adesso gli rimane solo il campionato. Vantaggio o svantaggio?