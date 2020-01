© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli cerca il riscatto nella sfida di Coppa Italia, valida per i quarti di finale, contro la Lazio, con Gattuso che conferma Ospina tra i pali e non cambia l'attacco già visto nella sconfitta contro la Fiorentina. Prima da titolare per Lobotka e Demme. Dall'altra parte la Lazio deve fare a meno di Luis Alberto, rimasto a Roma, al suo posto ci sarà Parolo. Queste le formazioni ufficiali della sfida.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.