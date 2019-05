Napoli-Lazzari, conferme da Ferrara: Giuntoli tratta con la Spal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli cerca rinforzi per i suoi esterni e ha messo da tempo gli occhi su Manuel Lazzari della SPAL. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in questo senso, spiega come siano arrivate conferme anche da Ferrara La trattativa per il calciatore è partita, la Spal chiede oltre 15 milioni di euro, ma Giuntoli proverà a trattare.