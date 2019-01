Napoli, Lazzari-Grimaldo nel mirino: potrebbero sostituire Hysaj-Ghoulam

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ds Cristiano Giuntoli continua a lavorare per trovare esterni utili alla causa del Napoli qualora Elseid Hysaj (24) e Faouzi Ghoulam (27) dovessero salutare Castel Volturno a fine stagione. Nel mirino per la corsia destra c'è sempre Manuel Lazzari (25) della SPAL, per quella mancina torna in auge la pista che porta allo spagnolo Alejandro Grimaldo (23), scuola Barcellona di proprietà del Benfica e messo sul mercato dal club portoghese. L'ex blaugrana già era stato accostato in passato al sodalizio partenopeo. Lo scrive Tuttosport in edicola questa mattina.