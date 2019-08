Napoli, le alternative low cost a James e Lozano: Ilicic e de Paul

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci sono due alternative a costi minori per l'attacco del Napoli. Secondo Il Mattino, non dovessero arrivare né James né Lozano (ma l'ipotesi è abbastanza remota) non sono da escludere le piste che portano a Rodrigo de Paul dell'Udinese e Josip Ilicic dell'Atalanta. Il primo vuole lasciare l'Udinese per un club più blasonato, mentre l'entourage dello sloveno sta facendo pressione sull'Atalanta, che di par suo è decisa a tenerselo stretto.