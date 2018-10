Napoli, le assenze di De Laurentiis ora diventano un caso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il Napoli di Ancelotti per molti versi stia andando oltre le aspettative, in casa azzurra, in contemporanea con il pareggio contro la Roma, si è aperto un caso che non riguarda prettamente il calcio giocato. Aurelio De Laurentiis, presidente del club, ha disertato ancora una volta lo stadio San Paolo. Il numero uno partenopeo era in città per un matrimonio ma ha preferito assistere al match alla tv, restando lontano dalla squadra e, soprattutto, dai tifosi che in parte lo contestano ancora. De Laurentiis ha seguito i giocatori in trasferta in 4 occasioni dall'inizio della stagione, ma mai in casa. Una frattura con parte dei tifosi che non si ricompone e che viene evidenziata anche dalle sole 30mila presenze contro una rivale diretta come la squadra di Di Francesco. A riportarlo è l'edizione napoletana de La Repubblica.