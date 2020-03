Napoli, le cifre del rinnovo di Mertens. Per il belga pronto un ruolo da dirigente

vedi letture

Dries Mertens e il Napoli, una storia destinata a durare ancora per molti anni. Il massimo cannoniere della storia dei campani si è incontrato ieri con il presidente De Laurentiis e ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: altri due anni a 4,5 milioni di euro, più un bonus di un milione e un premio di 2 alla firma. Poi, Ciro continuerà a far parte del club come dirigente o supervisore del settore giovanile. Le parti, scrive Tuttosport, si sono date appuntamento ai prossimi giorni, ma le sensazioni ormai sono positive e lasciano pensare che sarà Milik il sacrificato in estate.