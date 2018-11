Napoli, le certezze per la Champions. In avanti la coppia collaudata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vietato fallire. Per il Napoli la gara contro la Stella Rossa può valere già un posto agli ottavi di Champions. E allora, per non correre rischi, Carlo Ancelotti si affida alle certezze. Ai titolarissimi, almeno in Champions. Perché Maksimovic ha recuperato e c'è dal 1' contro la Stella Rossa, con Hysaj che resta in panchina insieme a Milik. In avanti la coppia collaudata Insigne-Mertens, perché vincere è troppo importante per gli azzurri. Con la speranza che il PSG non batta il Liverpool, possibilità non troppo remota. Nemmeno per i cinquantamila cuori azzurri al San Paolo: un occhio al campo, un altro sullo smartphone per controllare il risultato dei parigini contro i reds di Klopp.