Napoli, le eurorivali: AZ da 2-0 a 2-2 negli ultimi 4'. Real Sociedad travolgente e prima

Il Covid-19 colpisce anche l'AZ, avversaria del Napoli in Europa League. Venerdì sono stati rilevati nove positivi: tre dipendenti e sei giocatori, due delle giovanili e quattro della prima squadra.Tuttavia si è disputata regolarmente la partita contro il VVV Venlo, pareggiata 2-2 in modo rocambolesco: Larlsson e Stengs sembrano chiudere i conti già nei primi 24'. Svensson al 41' lascia i suoi in 10 ma l'AZ mantiene il 2-0 fino all'85', poi il blackout con due reti a cavallo tra l'86' e l'88'. La classifica piange: solo 4 punti ottenuti in altrettante partite, frutto di 4 pareggi.

La Real Sociedad celebra il primo posto in classifica con un netto 3-0 sul campo del Betis. Portu, Oyarzabal e Januzaj sono i protagonisti dello show: secondo successo consecutivo con il medesimo risultato, scalcato il Real Madrid e squadra che assieme al Villarreal guarda tutti dall'alto al basso.

Secondo successo consecutivo per il Rijeka, ora quarto in classifica con un punto in meno della Dinamo Zagabria: 2-1 sul Varazdin nell'ultimo turno, arrivato in rimonta con rete decisiva di Kulenovic.