Napoli, le manovre al centro dell'attacco: Milik verso l'addio e la caccia al vice di Mertens

Mancano solo gli annunci per i rinnovi di Piotr Zielinski e Dries Mertens, due elementi ritenuti insostituibili da Rino Gattuso. Il polacco col cambio in panchina è tornato su livelli altissimi ed ha ampi margini di crescita mentre l'accordo col belga permette al Napoli di avere maggiore serenità nelle scelte per l'attacco che subirà un profondo cambiamento. A partire da Milik con il rinnovo sempre più complesso: in scadenza 2021, il Napoli senza un prolungamento - al momento la distanza tra le parti è ampia - dovrà cederlo in estate per evitare di perderlo poi a zero. Considerando che Gattuso ritiene inamovibile il belga, il ds Giuntoli può concentrarsi sull'ampio ventaglio di profili per individuare l'attaccante di scorta ideale, senza trascurare Petagna, già bloccato a gennaio.

Piace da tempo Sardar Azmoun, classe '95 dello Zenit, tra le rivelazioni di questa stagione a livello internazionale, ma il club è da sempre attento ai migliori giovani in rampa di lancio: dopo aver provato la scorsa estate ad anticipare la concorrenza per Pépé, potrebbe riprovarci per un altro talento purissimo della Ligue 1. Nei radar c'è Victor Osimhen, classe '98 del Lille già a quota 18 gol e 6 assist in stagione che, con la crisi economica che colpirà i club francesi, può partire per una valutazione intorno ai 40mln. Una cifra appena superiore a quella che il Napoli potrebbe ottenere per Milik. Un elemento di prospettiva, ma che al primo anno in Italia rappresenterebbe un'alternativa da lanciare gradualmente, a differenza invece di altri profili come Luka Jović, in uscita dal Real Madrid ed alla ricerca di un posto da titolare per rilanciarsi.