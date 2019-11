Napoli, le nazionali per rigenerarsi: Insigne ritrova il sorriso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mai in casa Napoli la sosta è stata accolta così favorevolmente. La speranza di Ancelotti è che le nazionali possano cancellare le scorie per le ultime polemiche e tensioni, rigenerando i 13 convocati per il prossimo tour de force che sarà decisivo per la stagione azzurro - tra la risalita in Champions e l'obiettivo ottavi di Champions - ed anche per il futuro dello stesso allenatore che non può permettersi ulteriori passi falsi.

Ieri ha ritrovato il sorriso Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli era reduce da un'ultima settimana molto complessa, con l'intervista a bordo campo dopo il Salisburgo poco prima di partecipare al rifiuto del gruppo di andare il ritiro, senza dimenticare la contestazione nell'allenamento aperto al pubblico ed i fischi alla lettura delle formazioni col Genoa ed al fischio finale. Il gol trovato nel successo dell'Italia contro la Bosnia senza dubbio l'aiuterà a ripartire, probabilmente ritrovando anche questo 4-3-3 al ritorno a Castel Volturno.

Stesso discorso per Koulibaly, che ha ereditato anche la fascia di capitano del Senegal mentre oggi e nei prossimi giorni toccherà agli altri ritrovare buone sensazioni. Nel frattempo Ancelotti a Castel Volturno può lavorare anche su Lozano, risparmiato dal Messico dopo le prime due convocazioni che dal suo arrivo a fine mercato l'avevano portato più a viaggiare che ad allenarsi in azzurro. Ed oltre al discorso mentale e tecnico, Ancelotti attende notizie confortanti anche dal punto di vista fisico: Allan, Ghoulam e Manolas lunedì dovrebbero rientrare in gruppo. Aspettando Milik che avrà modo di recuperare dal problema muscolare.