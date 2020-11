Napoli, le nazionali stavolta aiutano Gattuso: Zielinski titolare dopo il Covid

Come tanti altri allenatori, Rino Gattuso nell'ultimo post-partita non ha nascosto il fastidio - e la preoccupazione per i contagi - per le convocazioni delle nazionali. Non solo per le due gare ufficiali, ma anche per una terza amichevole che spaventa i club per eventuali sovraccarichi ed infortuni. A Castel Volturno sono rimasti appena una decina di elementi, insufficienti per portare avanti qualsiasi tipo di lavoro se non esclusivamente fisico, ma Gattuso potrà essere soddisfatto almeno di ritrovare Zielinski ed Elmas, i giocatori reduci dal Covid, di nuovo in condizione e col ritmo partita.

Il più indietro è sicuramente Zielinski, entrato solo nel finale nelle ultime gare, ma ieri partito titolare con la Polonia nell'amichevole vinta con l'Ucraina. Per il centrocampista azzurro 45 minuti in campo, in modo da non rischiare problemi muscolari, per arrivare al top alle prossime gare, come sottolineato dal Ct Brzęczek: "E' un giocatore brillante, per me di livello mondiale, ma è consigliata la cautela. A causa della positività è rimasto fermo e questa partita rappresenta un inizio. Ha giocato 45 minuti, è il suo primo test dopo il Covid ed abbiamo bisogno di lui per i prossimi incontri". Percorso studiato dunque, come confermato dallo stesso giocatore: "Non è stato sicuramente facile per me oggi, ma mi sento sempre meglio. Sono uscito al 45' - ha detto Zielinski - non volevamo rischiare ma potevo giocare per almeno altri quindici minuti".