Napoli, le quattro correnti dello spogliatoio. Dai ribelli ai pacifisti

Ci sono quattro anime nello spogliatoio del Napoli. A rivelarlo è Il Corriere del Mezzogiorno che spiega come gli azzurri si divano fondamentalmente in quattro sistemi della galassia: i ribelli composti da Insigne, Mertens, Callejon, Koulibaly e Allan. I pacifisti con Meret, Di Lorenzo, Luperto, Lozano, Gaetano e Ospina. I mediatori come Maksimovic, Fabian Ruiz, Zielinski, Llorente, Manolas e Karnezis. E poi i dissidenti, cioè Ghoulam, Mario Rui, Hysaj e Milik.