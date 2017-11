Napoli, le risorse della panchina indispensabili per puntare al titolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infortunio di Ghoulam ha risollevato una vecchia questione in casa Napoli: le riserve sono davvero all'altezza dei "titolarissimi" o Maurizio Sarri ha la coperta corta? Come riporta Tuttosport, adesso per il tecnico toscano viene il difficile: portare i panchinari al livello degli intoccabili, per avere più soluzioni anche a partita in corso ma soprattutto in caso di defezioni importanti. Un vero turnover non c'è mai stato, fatta eccezione per quello operato a centrocampo, dove Diawara e Zielinski hanno spesso trovato spazio. Ed ecco che diventa fondamentale insistere sui vari Giaccherini, Mario Rui, Ounas, Rog e Maksimovic.