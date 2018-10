Napoli, le rotazioni di Ancelotti ripartono dalla porta

© foto di Federico Gaetano

Nove partite alle spalle tra campionato e Champions e Carlo Ancelotti prepara con ogni probabilità la decima formazione diversa per Udine. Il tecnico del Napoli inizierà a tutti gli effetti a preparare oggi la trasferta - ieri ha annullato la seconda seduta, attendendo gran parte dei nazionali per oggi a Castel Volturno - e più in generale un tour de force che poi proseguirà con i big-match con Psg e Roma e soltanto successivamente inizierà a sorridere con una serie di medio-piccole. Più che le scelte in vista di Parigi, proprio le nazionali potranno incidere in modo significativo sulle scelte di formazione di Ancelotti.

A partire dalla scelta del portiere. Ospina è apparso in evidente crescita, persino risolutivo con Liverpool e Sassuolo, ma potrebbe accomodarsi in panchina perché si aggregherà al gruppo solo venerdì, al rientro dal lungo viaggio per rientrare dalla tournée negli Stati Uniti con la sua Colombia. Spazio a Karnezis - proprio da ex contro l'Udinese - che in giornata rientrerà dagli impegni con la Grecia, esattamente come accaduto già nella precedente sosta quando al rientro con la Fiorentina prese il posto del colombiano. Questa la gestione finora dei portieri di Ancelotti, in attesa di Alex Meret ormai sulla via del recupero. Il talento classe '97 è tornato in gruppo, ha sfruttato la sosta per migliorare la propria condizione ma non dovrebbe essere convocato per proseguire la propria tabella personalizzata a Castel Volturno. Al suo rientro si allargheranno ulteriormente le scelte di Ancelotti che finora ha già impiegato 21 elementi, ovvero tutti quelli a disposizione.