Napoli, le squalifiche mischiano le carte: due occasioni col Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non ha intenzione di mollare. A Castel Volturno va avanti con la massima concentrazione la preparazione alla sfida con il Chievo per tornare alla vittoria, dopo il deludente pareggio col Sassuolo, e riprendere il cammino con l'obiettivo di giocarsi quanto meno le residue possibilità nello scontro diretto. 90 minuti importanti per i partenopei, che innanzitutto devono ritrovare il filo del gioco, elemento imprescindibile a cui poi quasi sempre in questi anni ha fatto seguito il risultato.

Diversi giocatori hanno evidenziato scarsa brillantezza nell'ultimo periodo, a partire dagli attaccanti con tanti errori sotto porta che hanno abbassato sensibilmente la media realizzativa, ma sono diversi i titolari che pagano lo sforzo per il sovra-utilizzo ed una stagione estenuante iniziata col preliminare di Champions. A mischiare le carte però arrivano le squalifiche. Mancheranno Albiol e Jorginho, diffidati ed ammoniti col Sassuolo. Sarri proporrà Chiriches in difesa (non ci sono tanti dubbi visto il differenziato svolto da Tonelli ieri) in cui crede molto (e non a caso il Napoli ha blindato col rinnovo) ed in regia Diawara, che non gioca titolare dalla gara col Bologna di fine ottobre, una settimana dopo la gara da protagonista sul campo del Manchester City. Poi, proprio quando sembrava pronto per scalzare Jorginho, è uscito dai radar perdendo condizione e ritmo e risultando tra i peggiori nella disfatta all'andata col Lipsia. Domenica avrà una nuova chance.