Fonte: Dal nostro inviato a Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza tridente e con la difesa a tre e mezzo già vista a più riprese in Champions League. Queste le ultime di formazione di un Napoli che difficilmente scenderà in campo con Insigne, Milik e Mertens tutti insieme dal primo minuto come accaduto domenica a Verona contro il Chievo: ad accomodarsi in panchina dovrebbe essere il belga.

A centrocampo, Allan e Zielinski i due centrali, con Callejon e Fabian Ruiz ad agire come esterni. Dubbi in difesa: Hysaj o Chiriches? Nel caso in cui a giocare dovesse essere il rumeno, Maksimovic agirebbe sulla corsia destra e non al fianco di Koulibaly. Sulla sinistra altro ballottaggio, con Mario Rui in leggero vantaggio su Ghoulam.



Probabile formazione Napoli (4-4-2) - Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly; Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik.