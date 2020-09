Napoli, le uscite minori in attesa di risolvere i due tormentoni di mercato

Domani il Napoli tornerà al San Paolo. La squadra di Gattuso affronterà il Pescara, per poi volare domenica a Lisbona per l'ultimo test con lo Sporting, e lo farà ancora con una maxi rosa da gestire, con tanti giocatori con la valigia pronta ed esuberi e rientri dai prestiti da rigirare sul mercato, oltre ai casi spinosi Koulibaly-Milik ancora da sbrogliare. Di conseguenza, tutto fermo anche in entrata per poter chiudere per gli arrivi di quegli elementi individuati da tempo di comune accordo con Gattuso per migliorare la rosa.

Il club partenopeo sta provando a definire almeno le cessioni che possiamo considerare minori. Potrebbero non esserci domani infatti Tutino e Palmiero, vicini alla Salernitana per un'operazione a titolo definitivo, Gianluca Gaetano che dovrebbe far ritorno alla Cremonese in prestito, mentre serve ancora tempo per l'addio di Younes, col Verona che ha scavalcato il Genoa, così come per quello di Ounas, che preferisce una soluzione estera al Cagliari, e di Llorente che ha respinto tutte le proposte arrivate dalla Serie A e valuta il ritorno in patria. Col ritorno dei nazionali ed un enorme numero di giocatori a disposizione, per Rino Gattuso sarà inevitabile fare delle scelte e procedere con delle esclusioni nei prossimi test, indicativi anche per lo stato delle trattative in uscite e la gestione di alcuni casi spinosi. A partire da Arek Milik: difficilmente avrà spazio essendo chiuso da Osimhen, Mertens e da qualche giorno anche da Petagna, il terzetto di punte che Gattuso vuole al top della condizione in vista dell'esordio di Parma.