Napoli, le valutazioni di De Laurentiis su Gattuso non cambieranno, nemmeno con la Champions

Una vittoria che restituisce serenità ed anche entusiasmo all'ambiente Napoli che aveva bisogno di una vittoria come quella contro il Milan per ritrovare compattezza. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come in ogni caso le valutazioni su Gattuso non cambieranno anche in caso di qualificazione Champions. "Probabilmente, nulla cambierà nelle valutazioni della proprietà nei confronti dell’allenatore ma, quantomeno, una maggiore serenità potrà servire per chiudere la stagione avendo raggiunto almeno uno degli obiettivi fissati nella scorsa estate" si legge sulla rosea.