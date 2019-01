© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens avrà già compiuto 32 anni alla fine del campionato in corso e quindi, sia da parte del Napoli sia da parte del calciatore, sono in corso una serie di valutazioni sul suo futuro. Un discorso che va ampliato a due compagni di squadra del belga, Callejon ed Hamsik, che hanno la stessa età di Mertens e la stessa scadenza di contratto: 2020. De Laurentiis non ha intenzione di privarsi di nessuno di loro, in particolare proprio di Mertens, ma allo stesso modo il presidente del Napoli sa perfettamente che la prossima estate sarà l’ultima nella quale poter monetizzare con la cessione dei «ragazzi del 1987», a partire appunto dal belga che per di più ha una clausola rescissoria di 28 milioni (valida per l’estero) che non rappresenterebbe uno scoglio insormontabile per eventuali acquirenti.