Napoli, Leandrinho può salutare in prestito: due club sul brasiliano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo le entrate, il Napoli guarda anche all'uscite per il mercato di gennaio. In particolare si pensa a qualche prestito, per far crescere i talenti azzurri. E' il caso di Leandrinho, giovane brasiliano che sta facendo la spola tra Primavera e allenamenti con la prima squadra, ma che per crescere ha bisogno di giocare. Anche per lui, come per Milik e Tonelli, l'ipotesi potrebbe essere quella che porta a Verona sponda Chievo, società amica degli azzurri. Sul brasiliano, riferisce però Il Mattino, ci sarebbe anche l'Udinese.